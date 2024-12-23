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Свинкин Никифор Иванович

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Свинкин Никифор Иванович
Пол
муж
Возраст (лет)
1
Год рождения вычисленный
1896
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
13
Номер в семье
4
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
выс. Скородумский
Место события
выс. Скородумский, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.343, лист: 30
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 13
01 | Свинкин Иван Петрович: 28 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Свинкина Анна Степановна: 27 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Свинкин Леонтий Иванович: 2 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Свинкин Никифор Иванович: 1 год | Крестьяне из государственных - сын [1]
05 | Свинкина Аксинья Ивановна: 7 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
06 | Свинкина Татьяна Осиповна: 60 лет | Крестьяне из государственных - мать [1]
07 | Халявин Николай Иванович: 16 лет | Крестьяне из государственных - работник
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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