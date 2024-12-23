Юшков Евстафий Никанорович
Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
- ФИО
- Юшков Евстафий Никанорович
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 49
- Год рождения вычисленный
- 1848
- Родственная связь
- квартирант
- Номер семьи
- 12
- Номер в семье
- 7
- Сословие
- Крестьяне из государственных
- Дата переписи
- 1897
- Губерния
- Тобольская
- Уезд
- Тобольский
- Волость
- Загваздинская
- Место
- выс. Скородумский
- Место события
- выс. Скородумский, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
- Архивный код
- ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.343, лист: 28
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 12
01 | Киселев Никита Григорьевич: 27 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Киселева Евдокия Стефановна: 27 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Киселев Прокопий Никитич: 5 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Киселев Семен Никитич: 1 год | Крестьяне из государственных - сын [1]
05 | Киселева Стефанида Никитична: 7 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
06 | Киселев Григорий Павлович: 67 лет | Крестьяне из государственных - отец [1]
07 | Юшков Евстафий Никанорович: 49 лет | Крестьяне из государственных - квартирант
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- Индексация данных проведена Юлия Ратт
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