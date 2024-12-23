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Киселев Григорий Павлович

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Киселев Григорий Павлович
Пол
муж
Возраст (лет)
67
Год рождения вычисленный
1830
Родственная связь
отец [1]
Номер семьи
12
Номер в семье
6
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
выс. Скородумский
Место события
выс. Скородумский, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.343, лист: 28
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 12
01 | Киселев Никита Григорьевич: 27 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Киселева Евдокия Стефановна: 27 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Киселев Прокопий Никитич: 5 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Киселев Семен Никитич: 1 год | Крестьяне из государственных - сын [1]
05 | Киселева Стефанида Никитична: 7 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
06 | Киселев Григорий Павлович: 67 лет | Крестьяне из государственных - отец [1]
07 | Юшков Евстафий Никанорович: 49 лет | Крестьяне из государственных - квартирант
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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