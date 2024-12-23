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Левочкин Савелий Семенович

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Левочкин Савелий Семенович
Пол
муж
Возраст (лет)
38
Год рождения вычисленный
1859
Родственная связь
квартирант
Номер семьи
11
Номер в семье
9
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
выс. Скородумский
Место события
выс. Скородумский, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.343, лист: 26
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 11
01 | Доронин Павел Давидович: 31 год | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Доронина Лукия Степановна: 31 год | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Доронин Никита Павлович: 4 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Доронина Татьяна Павловна: 1 год | Крестьяне из государственных - дочь [1]
05 | Доронин Никита Давидович: 27 лет | Крестьяне из государственных - брат [1]
06 | Доронина Ольга Пудовна: 22 года | Крестьяне из государственных - жена [5]
07 | Доронина Анна Никитична: 1 год | Крестьяне из государственных - дочь [5]
08 | Доронина Марья Акепсимовна: 68 лет | Крестьяне из государственных - мать [1]
09 | Левочкин Савелий Семенович: 38 лет | Крестьяне из государственных - квартирант
10 | Плясовских Артемий Стефанович: 25 лет | Крестьяне из государственных - квартирант
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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