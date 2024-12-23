Доронина Анна Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДоронина Анна Никитична

Доронина Анна Никитична

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Доронина Анна Никитична
Пол
муж
Возраст (лет)
1
Год рождения вычисленный
1896
Родственная связь
дочь [5]
Номер семьи
11
Номер в семье
7
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
выс. Скородумский
Место события
выс. Скородумский, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.343, лист: 26
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 11
01 | Доронин Павел Давидович: 31 год | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Доронина Лукия Степановна: 31 год | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Доронин Никита Павлович: 4 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Доронина Татьяна Павловна: 1 год | Крестьяне из государственных - дочь [1]
05 | Доронин Никита Давидович: 27 лет | Крестьяне из государственных - брат [1]
06 | Доронина Ольга Пудовна: 22 года | Крестьяне из государственных - жена [5]
07 | Доронина Анна Никитична: 1 год | Крестьяне из государственных - дочь [5]
08 | Доронина Марья Акепсимовна: 68 лет | Крестьяне из государственных - мать [1]
09 | Левочкин Савелий Семенович: 38 лет | Крестьяне из государственных - квартирант
10 | Плясовских Артемий Стефанович: 25 лет | Крестьяне из государственных - квартирант
Примечание: умерла
Дополнительная информация в записи
умерла
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.