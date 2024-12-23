Доронин Павел Давидович
Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
- ФИО
- Доронин Павел Давидович
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 31
- Год рождения вычисленный
- 1866
- Родственная связь
- хозяин
- Номер семьи
- 11
- Номер в семье
- 1
- Сословие
- Крестьяне из государственных
- Дата переписи
- 1897
- Губерния
- Тобольская
- Уезд
- Тобольский
- Волость
- Загваздинская
- Место
- выс. Скородумский
- Место события
- выс. Скородумский, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
- Архивный код
- ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.343, лист: 26
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 11
01 | Доронин Павел Давидович: 31 год | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Доронина Лукия Степановна: 31 год | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Доронин Никита Павлович: 4 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Доронина Татьяна Павловна: 1 год | Крестьяне из государственных - дочь [1]
05 | Доронин Никита Давидович: 27 лет | Крестьяне из государственных - брат [1]
06 | Доронина Ольга Пудовна: 22 года | Крестьяне из государственных - жена [5]
07 | Доронина Анна Никитична: 1 год | Крестьяне из государственных - дочь [5]
08 | Доронина Марья Акепсимовна: 68 лет | Крестьяне из государственных - мать [1]
09 | Левочкин Савелий Семенович: 38 лет | Крестьяне из государственных - квартирант
10 | Плясовских Артемий Стефанович: 25 лет | Крестьяне из государственных - квартирант
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- Индексация данных проведена Юлия Ратт
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