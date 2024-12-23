Максимов Гавриил Захарович
Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
- ФИО
- Максимов Гавриил Захарович
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 33
- Год рождения вычисленный
- 1864
- Родственная связь
- брат [6]
- Номер семьи
- 10
- Номер в семье
- 7
- Сословие
- Крестьяне из государственных
- Дата переписи
- 1897
- Губерния
- Тобольская
- Уезд
- Тобольский
- Волость
- Загваздинская
- Место
- выс. Скородумский
- Место события
- выс. Скородумский, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
- Архивный код
- ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.343, лист: 24
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 10
01 | Фомин Стефан Артемьевич: 38 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Фомина Ксения Антоновна: 40 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Фомин Никита Степанович: 16 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Фомина Анастасия Стефановна: , 3 месяца | Крестьяне из государственных - дочь [1]
05 | Фомин Артемий Федорович: 63 года | Крестьяне из государственных - отец [1]
06 | Максимов Иван Захарович: 36 лет | Крестьяне из государственных - квартирант
07 | Максимов Гавриил Захарович: 33 года | Крестьяне из государственных - брат [6]
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- Индексация данных проведена Юлия Ратт
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