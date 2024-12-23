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Фомина Анастасия Стефановна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Фомина Анастасия Стефановна
Пол
муж
Возраст (месяцев)
3
Год рождения вычисленный
1896
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
10
Номер в семье
4
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
выс. Скородумский
Место события
выс. Скородумский, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.343, лист: 24
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 10
01 | Фомин Стефан Артемьевич: 38 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Фомина Ксения Антоновна: 40 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Фомин Никита Степанович: 16 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Фомина Анастасия Стефановна: , 3 месяца | Крестьяне из государственных - дочь [1]
05 | Фомин Артемий Федорович: 63 года | Крестьяне из государственных - отец [1]
06 | Максимов Иван Захарович: 36 лет | Крестьяне из государственных - квартирант
07 | Максимов Гавриил Захарович: 33 года | Крестьяне из государственных - брат [6]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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