Петелин Николай Петрович
Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
- ФИО
- Петелин Николай Петрович
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 26
- Год рождения вычисленный
- 1871
- Родственная связь
- квартирант
- Номер семьи
- 9
- Номер в семье
- 9
- Сословие
- Крестьяне из государственных
- Дата переписи
- 1897
- Губерния
- Тобольская
- Уезд
- Тобольский
- Волость
- Загваздинская
- Место
- выс. Скородумский
- Место события
- выс. Скородумский, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
- Архивный код
- ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.343, лист: 22
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 9
01 | Рыбьяков Димитрий Прохорович: 46 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Рыбьякова Парасковья Ефимовна: 43 года | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Рыбьяков Ефрем Димитриевич: 22 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Рыбьяков Михаил Димитриевич: 17 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
05 | Маркина Наталья Ивановна: 13 лет | Крестьяне из государственных - дочь [2]
06 | Маркина Сосанна Ивановна: 8 лет | Крестьяне из государственных - дочь [2]
07 | Маркина Александра Григорьевна: 35 лет | Крестьяне из государственных - золовка [2]
08 | Рыбьякова Мария Федоровна: 25 лет | Крестьяне из государственных - жена [3]
09 | Петелин Николай Петрович: 26 лет | Крестьяне из государственных - квартирант
10 | Петелин Егор Петрович: 13 лет | Крестьяне из государственных - брат [9]
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- Индексация данных проведена Юлия Ратт
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