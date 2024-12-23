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Маркина Сосанна Ивановна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Маркина Сосанна Ивановна
Пол
муж
Возраст (лет)
8
Год рождения вычисленный
1889
Родственная связь
дочь [2]
Номер семьи
9
Номер в семье
6
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
выс. Скородумский
Место события
выс. Скородумский, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.343, лист: 22
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 9
01 | Рыбьяков Димитрий Прохорович: 46 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Рыбьякова Парасковья Ефимовна: 43 года | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Рыбьяков Ефрем Димитриевич: 22 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Рыбьяков Михаил Димитриевич: 17 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
05 | Маркина Наталья Ивановна: 13 лет | Крестьяне из государственных - дочь [2]
06 | Маркина Сосанна Ивановна: 8 лет | Крестьяне из государственных - дочь [2]
07 | Маркина Александра Григорьевна: 35 лет | Крестьяне из государственных - золовка [2]
08 | Рыбьякова Мария Федоровна: 25 лет | Крестьяне из государственных - жена [3]
09 | Петелин Николай Петрович: 26 лет | Крестьяне из государственных - квартирант
10 | Петелин Егор Петрович: 13 лет | Крестьяне из государственных - брат [9]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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