Бабиков Илья Захарович
Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
- ФИО
- Бабиков Илья Захарович
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 3
- Год рождения вычисленный
- 1894
- Родственная связь
- сын [3]
- Номер семьи
- 8
- Номер в семье
- 9
- Сословие
- Крестьяне из государственных
- Дата переписи
- 1897
- Губерния
- Тобольская
- Уезд
- Тобольский
- Волость
- Загваздинская
- Место
- выс. Скородумский
- Место события
- выс. Скородумский, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
- Архивный код
- ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.343, лист: 18
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 8
01 | Бабиков Николай Харитонович: 45 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Бабикова Парасковья Захаровна: 45 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Бабиков Захар Николаевич: 25 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Бабиков Иван Николаевич: 19 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
05 | Бабиков Иван Николаевич: 16 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
06 | Бабикова Анна Николаевна: 13 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
07 | Бабикова Варвара Николаевна: 4 года | Крестьяне из государственных - дочь [1]
08 | Бабикова Евфимия Яковлевна: 22 года | Крестьяне из государственных - жена [3]
09 | Бабиков Илья Захарович: 3 года | Крестьяне из государственных - сын [3]
10 | Бабикова Авдотья Захаровна: 1 год | Крестьяне из государственных - дочь [3]
11 | Бабиков Федор Михайлович: 67 лет | Отставной солдат - дядя [1]
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- Индексация данных проведена Юлия Ратт
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