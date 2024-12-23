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Бабиков Иван Николаевич

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Бабиков Иван Николаевич
Пол
муж
Возраст (лет)
16
Год рождения вычисленный
1881
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
8
Номер в семье
5
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
выс. Скородумский
Место события
выс. Скородумский, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.343, лист: 18
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 8
01 | Бабиков Николай Харитонович: 45 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Бабикова Парасковья Захаровна: 45 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Бабиков Захар Николаевич: 25 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Бабиков Иван Николаевич: 19 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
05 | Бабиков Иван Николаевич: 16 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
06 | Бабикова Анна Николаевна: 13 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
07 | Бабикова Варвара Николаевна: 4 года | Крестьяне из государственных - дочь [1]
08 | Бабикова Евфимия Яковлевна: 22 года | Крестьяне из государственных - жена [3]
09 | Бабиков Илья Захарович: 3 года | Крестьяне из государственных - сын [3]
10 | Бабикова Авдотья Захаровна: 1 год | Крестьяне из государственных - дочь [3]
11 | Бабиков Федор Михайлович: 67 лет | Отставной солдат - дядя [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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