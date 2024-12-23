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Кейшт (Щелкина) Сигклитикия Ивановна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Кейшт (Щелкина) Сигклитикия Ивановна
Пол
муж
Возраст (лет)
47
Год рождения вычисленный
1850
Родственная связь
сестра [1]
Номер семьи
7
Номер в семье
5
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
выс. Скородумский
Место события
выс. Скородумский, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.343, лист: 16
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 7
01 | Кейшт Федор Иванович: 44 года | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Кейшт Акулина Исааковна: 36 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Кейшт Иван Федорович: 3 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Утеева Анна Порфирьевна: 15 лет | Крестьяне из государственных - дочь [2]
05 | Кейшт (Щелкина) Сигклитикия Ивановна: 47 лет | Крестьяне из государственных - сестра [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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