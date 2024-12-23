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Кейшт Иван Федорович

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Кейшт Иван Федорович
Пол
муж
Возраст (лет)
3
Год рождения вычисленный
1894
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
7
Номер в семье
3
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
выс. Скородумский
Место события
выс. Скородумский, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.343, лист: 16
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 7
01 | Кейшт Федор Иванович: 44 года | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Кейшт Акулина Исааковна: 36 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Кейшт Иван Федорович: 3 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Утеева Анна Порфирьевна: 15 лет | Крестьяне из государственных - дочь [2]
05 | Кейшт (Щелкина) Сигклитикия Ивановна: 47 лет | Крестьяне из государственных - сестра [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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