Забегаева Василисса Ивановна
Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
- ФИО
- Забегаева Василисса Ивановна
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 6
- Год рождения вычисленный
- 1891
- Родственная связь
- дочь [1]
- Номер семьи
- 6
- Номер в семье
- 7
- Сословие
- Крестьяне из государственных
- Дата переписи
- 1897
- Губерния
- Тобольская
- Уезд
- Тобольский
- Волость
- Загваздинская
- Место
- выс. Скородумский
- Место события
- выс. Скородумский, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
- Архивный код
- ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.343, лист: 14
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 6
01 | Забегаев Иван Тимофеевич: 48 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Забегаева Палагея Ивановна: 39 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Забегаев Иван Иванович: 22 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Забегаева Дарья Ивановна: 20 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
05 | Забегаева Надежда Ивановна: 12 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
06 | Забегаева Парасковья Ивановна: 9 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
07 | Забегаева Василисса Ивановна: 6 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
08 | Забегаева Анастасия Ильинична: 27 лет | Крестьяне из государственных - жена [3]
09 | Забегаева Евфимия Ивановна: , 4 месяца | Крестьяне из государственных - дочь [3]
10 | Тимкина Ирина Никитична: 15 лет | Крестьяне из государственных - дочь [2]
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- Индексация данных проведена Юлия Ратт
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