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Забегаева Дарья Ивановна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Забегаева Дарья Ивановна
Пол
муж
Возраст (лет)
20
Год рождения вычисленный
1877
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
6
Номер в семье
4
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
выс. Скородумский
Место события
выс. Скородумский, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.343, лист: 14
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 6
01 | Забегаев Иван Тимофеевич: 48 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Забегаева Палагея Ивановна: 39 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Забегаев Иван Иванович: 22 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Забегаева Дарья Ивановна: 20 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
05 | Забегаева Надежда Ивановна: 12 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
06 | Забегаева Парасковья Ивановна: 9 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
07 | Забегаева Василисса Ивановна: 6 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
08 | Забегаева Анастасия Ильинична: 27 лет | Крестьяне из государственных - жена [3]
09 | Забегаева Евфимия Ивановна: , 4 месяца | Крестьяне из государственных - дочь [3]
10 | Тимкина Ирина Никитична: 15 лет | Крестьяне из государственных - дочь [2]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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