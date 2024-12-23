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Максимов Николай Захарович

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Максимов Николай Захарович
Пол
муж
Возраст (лет)
37
Год рождения вычисленный
1860
Родственная связь
квартирант
Номер семьи
5
Номер в семье
8
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
выс. Скородумский
Место события
выс. Скородумский, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.343, лист: 12
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 5
01 | Рыбьяков Яков Прокопьевич: 49 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Рыбьякова Ненилла Денисовна: 44 года | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Рыбьяков Николай Яковлевич: 15 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Рыбьякова Анна Яковлевна: 19 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
05 | Рыбьякова Татьяна Яковлевна: 12 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
06 | Рыбьякова Александра Яковлевна: 3 года | Крестьяне из государственных - дочь [1]
07 | Рыбьякова Палагея Яковлевна: 2 года | Крестьяне из государственных - дочь [1]
08 | Максимов Николай Захарович: 37 лет | Крестьяне из государственных - квартирант
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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