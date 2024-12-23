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Рыбьякова Палагея Яковлевна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Рыбьякова Палагея Яковлевна
Пол
муж
Возраст (лет)
2
Год рождения вычисленный
1895
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
5
Номер в семье
7
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
выс. Скородумский
Место события
выс. Скородумский, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.343, лист: 12
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 5
01 | Рыбьяков Яков Прокопьевич: 49 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Рыбьякова Ненилла Денисовна: 44 года | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Рыбьяков Николай Яковлевич: 15 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Рыбьякова Анна Яковлевна: 19 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
05 | Рыбьякова Татьяна Яковлевна: 12 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
06 | Рыбьякова Александра Яковлевна: 3 года | Крестьяне из государственных - дочь [1]
07 | Рыбьякова Палагея Яковлевна: 2 года | Крестьяне из государственных - дочь [1]
08 | Максимов Николай Захарович: 37 лет | Крестьяне из государственных - квартирант
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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