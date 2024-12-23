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Сметанина Анисья Григорьевна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Сметанина Анисья Григорьевна
Пол
муж
Возраст (лет)
2
Год рождения вычисленный
1895
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
4
Номер в семье
4
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
выс. Скородумский
Место события
выс. Скородумский, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.343, лист: 10
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 4
01 | Сметанин Григорий Яковлевич: 50 лет | Отставной солдат - хозяин
02 | Сметанина Ксения Яковлевна: 35 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Сметанина Парасковья Григорьевна: 7 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
04 | Сметанина Анисья Григорьевна: 2 года | Крестьяне из государственных - дочь [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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