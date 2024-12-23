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Сметанин Григорий Яковлевич

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Сметанин Григорий Яковлевич
Пол
муж
Возраст (лет)
50
Год рождения вычисленный
1847
Родственная связь
хозяин
Номер семьи
4
Номер в семье
1
Сословие
Отставной солдат
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
выс. Скородумский
Место события
выс. Скородумский, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.343, лист: 10
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 4
01 | Сметанин Григорий Яковлевич: 50 лет | Отставной солдат - хозяин
02 | Сметанина Ксения Яковлевна: 35 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Сметанина Парасковья Григорьевна: 7 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
04 | Сметанина Анисья Григорьевна: 2 года | Крестьяне из государственных - дочь [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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