Бизин Димитрий Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБизин Димитрий Федорович

Бизин Димитрий Федорович

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Бизин Димитрий Федорович
Пол
муж
Возраст (лет)
3
Год рождения вычисленный
1894
Родственная связь
племянник [6]
Номер семьи
3
Номер в семье
8
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
выс. Скородумский
Место события
выс. Скородумский, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.343, лист: 8
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 3
01 | Забегаев Егор Тимофеевич: 58 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Забегаева Параскева Ивановна: 56 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Забегаев Семен Егорович: 28 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Забегаев Петр Егорович: 24 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
05 | Забегаев Степан Егорович: 17 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
06 | Забегаева Евфросиния Григорьевна: 27 лет | Крестьяне из государственных - жена [3]
07 | Новопашин Тихон Аврамович: 58 лет | Отставной солдат - постоялец
08 | Бизин Димитрий Федорович: 3 года | Крестьяне из государственных - племянник [6]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.