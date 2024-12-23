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Забегаев Семен Егорович

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Забегаев Семен Егорович
Пол
муж
Возраст (лет)
28
Год рождения вычисленный
1869
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
3
Номер в семье
3
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
выс. Скородумский
Место события
выс. Скородумский, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.343, лист: 8
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 3
01 | Забегаев Егор Тимофеевич: 58 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Забегаева Параскева Ивановна: 56 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Забегаев Семен Егорович: 28 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Забегаев Петр Егорович: 24 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
05 | Забегаев Степан Егорович: 17 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
06 | Забегаева Евфросиния Григорьевна: 27 лет | Крестьяне из государственных - жена [3]
07 | Новопашин Тихон Аврамович: 58 лет | Отставной солдат - постоялец
08 | Бизин Димитрий Федорович: 3 года | Крестьяне из государственных - племянник [6]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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