Забегаева Параскева Ивановна
Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
- ФИО
- Забегаева Параскева Ивановна
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 56
- Год рождения вычисленный
- 1841
- Родственная связь
- жена [1]
- Номер семьи
- 3
- Номер в семье
- 2
- Сословие
- Крестьяне из государственных
- Дата переписи
- 1897
- Губерния
- Тобольская
- Уезд
- Тобольский
- Волость
- Загваздинская
- Место
- выс. Скородумский
- Место события
- выс. Скородумский, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
- Архивный код
- ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.343, лист: 8
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 3
01 | Забегаев Егор Тимофеевич: 58 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Забегаева Параскева Ивановна: 56 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Забегаев Семен Егорович: 28 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Забегаев Петр Егорович: 24 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
05 | Забегаев Степан Егорович: 17 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
06 | Забегаева Евфросиния Григорьевна: 27 лет | Крестьяне из государственных - жена [3]
07 | Новопашин Тихон Аврамович: 58 лет | Отставной солдат - постоялец
08 | Бизин Димитрий Федорович: 3 года | Крестьяне из государственных - племянник [6]
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- Индексация данных проведена Юлия Ратт
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