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Рыбьякова Палагея Никифоровна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Рыбьякова Палагея Никифоровна
Пол
муж
Возраст (лет)
6
Год рождения вычисленный
1891
Родственная связь
дочь [3]
Номер семьи
2
Номер в семье
8
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
выс. Скородумский
Место события
выс. Скородумский, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.343, лист: 6
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 2
01 | Рыбьяков Яков Ильич: 57 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Рыбьякова Афанасья Тимофеевна: 55 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Рыбьяков Никифор Яковлевич: 33 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Рыбьяков Василий Яковлевич: 32 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
05 | Рыбьяков Иван Яковлевич: 20 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
06 | Рыбьякова Варвара Никитична: 29 лет | Крестьяне из государственных - жена [3]
07 | Рыбьяков Михаил Никифорович: 10 лет | Крестьяне из государственных - сын [3]
08 | Рыбьякова Палагея Никифоровна: 6 лет | Крестьяне из государственных - дочь [3]
09 | Рыбьякова Марина Никифоровна: 1 год | Крестьяне из государственных - дочь [3]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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