Рыбьяков Яков Ильич
Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
- ФИО
- Рыбьяков Яков Ильич
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 57
- Год рождения вычисленный
- 1840
- Родственная связь
- хозяин
- Номер семьи
- 2
- Номер в семье
- 1
- Сословие
- Крестьяне из государственных
- Дата переписи
- 1897
- Губерния
- Тобольская
- Уезд
- Тобольский
- Волость
- Загваздинская
- Место
- выс. Скородумский
- Место события
- выс. Скородумский, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
- Архивный код
- ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.343, лист: 6
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 2
01 | Рыбьяков Яков Ильич: 57 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Рыбьякова Афанасья Тимофеевна: 55 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Рыбьяков Никифор Яковлевич: 33 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Рыбьяков Василий Яковлевич: 32 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
05 | Рыбьяков Иван Яковлевич: 20 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
06 | Рыбьякова Варвара Никитична: 29 лет | Крестьяне из государственных - жена [3]
07 | Рыбьяков Михаил Никифорович: 10 лет | Крестьяне из государственных - сын [3]
08 | Рыбьякова Палагея Никифоровна: 6 лет | Крестьяне из государственных - дочь [3]
09 | Рыбьякова Марина Никифоровна: 1 год | Крестьяне из государственных - дочь [3]
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- Индексация данных проведена Юлия Ратт
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