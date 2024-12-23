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Плясовских Андрей Григорьевич

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Плясовских Андрей Григорьевич
Пол
муж
Возраст (лет)
17
Год рождения вычисленный
1880
Родственная связь
сын [5]
Номер семьи
1
Номер в семье
6
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
выс. Скородумский
Место события
выс. Скородумский, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.343, лист: 4
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 1
01 | Рыбьяков Онисим Прохорович: 40 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Рыбьякова Елена Дорофеевна: 37 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Рыбьякова Марфа Онисимовна: 10 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
04 | Рыбьякова Устинья Васильевна: 65 лет | Крестьяне из государственных - мать [1]
05 | Плясовских Григорий Николаевич: 42 года | Крестьяне из государственных - квартирант
06 | Плясовских Андрей Григорьевич: 17 лет | Крестьяне из государственных - сын [5]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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