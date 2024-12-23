Рыбьякова Марфа Онисимовна
Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
- ФИО
- Рыбьякова Марфа Онисимовна
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 10
- Год рождения вычисленный
- 1887
- Родственная связь
- дочь [1]
- Номер семьи
- 1
- Номер в семье
- 3
- Сословие
- Крестьяне из государственных
- Дата переписи
- 1897
- Губерния
- Тобольская
- Уезд
- Тобольский
- Волость
- Загваздинская
- Место
- выс. Скородумский
- Место события
- выс. Скородумский, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
- Архивный код
- ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.343, лист: 4
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 1
01 | Рыбьяков Онисим Прохорович: 40 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Рыбьякова Елена Дорофеевна: 37 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Рыбьякова Марфа Онисимовна: 10 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
04 | Рыбьякова Устинья Васильевна: 65 лет | Крестьяне из государственных - мать [1]
05 | Плясовских Григорий Николаевич: 42 года | Крестьяне из государственных - квартирант
06 | Плясовских Андрей Григорьевич: 17 лет | Крестьяне из государственных - сын [5]
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- Индексация данных проведена Юлия Ратт
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