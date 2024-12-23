Жидков Федор Феодорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖидков Федор Феодорович

Жидков Федор Феодорович

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Жидков Федор Феодорович
Пол
муж
Возраст (лет)
40
Год рождения вычисленный
1857
Родственная связь
хозяин
Номер семьи
83
Номер в семье
1
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Бичинская
Место события
д. Бичинская, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.342, лист: 128
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 83
01 | Жидков Федор Феодорович: 40 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.