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Бизин Василий Тимофеевич

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Бизин Василий Тимофеевич
Пол
муж
Возраст (лет)
1
Год рождения вычисленный
1896
Родственная связь
сын [3]
Номер семьи
81
Номер в семье
11
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Бичинская
Место события
д. Бичинская, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.342, лист: 124
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 81
01 | Бизин Ефим Степанович: 65 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Бизина Екатерина Васильевна: 65 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Бизин Тимофей Михайлович: 35 лет | Крестьяне из государственных - племянник [1]
04 | Бизина Параскева Анисимовна: 36 лет | Крестьяне из государственных - жена [3]
05 | Бизин Петр Тимофеевич: 15 лет | Крестьяне из государственных - сын [3]
06 | Бизина Арина Тимофеевна: 13 лет | Крестьяне из государственных - дочь [3]
07 | Бизин Александр Тимофеевич: 9 лет | Крестьяне из государственных - сын [3]
08 | Бизина Анна Тимофеевна: 7 лет | Крестьяне из государственных - дочь [3]
09 | Бизина Анисья Тимофеевна: 6 лет | Крестьяне из государственных - дочь [3]
10 | Бизин Михаил Тимофеевич: 4 года | Крестьяне из государственных - сын [3]
11 | Бизин Василий Тимофеевич: 1 год | Крестьяне из государственных - сын [3]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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