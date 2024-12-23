Бизин Михаил Тимофеевич
Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
- ФИО
- Бизин Михаил Тимофеевич
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 4
- Год рождения вычисленный
- 1893
- Родственная связь
- сын [3]
- Номер семьи
- 81
- Номер в семье
- 10
- Сословие
- Крестьяне из государственных
- Дата переписи
- 1897
- Губерния
- Тобольская
- Уезд
- Тобольский
- Волость
- Загваздинская
- Место
- д. Бичинская
- Место события
- д. Бичинская, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
- Архивный код
- ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.342, лист: 122
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 81
01 | Бизин Ефим Степанович: 65 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Бизина Екатерина Васильевна: 65 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Бизин Тимофей Михайлович: 35 лет | Крестьяне из государственных - племянник [1]
04 | Бизина Параскева Анисимовна: 36 лет | Крестьяне из государственных - жена [3]
05 | Бизин Петр Тимофеевич: 15 лет | Крестьяне из государственных - сын [3]
06 | Бизина Арина Тимофеевна: 13 лет | Крестьяне из государственных - дочь [3]
07 | Бизин Александр Тимофеевич: 9 лет | Крестьяне из государственных - сын [3]
08 | Бизина Анна Тимофеевна: 7 лет | Крестьяне из государственных - дочь [3]
09 | Бизина Анисья Тимофеевна: 6 лет | Крестьяне из государственных - дочь [3]
10 | Бизин Михаил Тимофеевич: 4 года | Крестьяне из государственных - сын [3]
11 | Бизин Василий Тимофеевич: 1 год | Крестьяне из государственных - сын [3]
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- Индексация данных проведена Юлия Ратт
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