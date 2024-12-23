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Бизин Александр Тимофеевич

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Бизин Александр Тимофеевич
Пол
муж
Возраст (лет)
9
Год рождения вычисленный
1888
Родственная связь
сын [3]
Номер семьи
81
Номер в семье
7
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Бичинская
Место события
д. Бичинская, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.342, лист: 122
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 81
01 | Бизин Ефим Степанович: 65 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Бизина Екатерина Васильевна: 65 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Бизин Тимофей Михайлович: 35 лет | Крестьяне из государственных - племянник [1]
04 | Бизина Параскева Анисимовна: 36 лет | Крестьяне из государственных - жена [3]
05 | Бизин Петр Тимофеевич: 15 лет | Крестьяне из государственных - сын [3]
06 | Бизина Арина Тимофеевна: 13 лет | Крестьяне из государственных - дочь [3]
07 | Бизин Александр Тимофеевич: 9 лет | Крестьяне из государственных - сын [3]
08 | Бизина Анна Тимофеевна: 7 лет | Крестьяне из государственных - дочь [3]
09 | Бизина Анисья Тимофеевна: 6 лет | Крестьяне из государственных - дочь [3]
10 | Бизин Михаил Тимофеевич: 4 года | Крестьяне из государственных - сын [3]
11 | Бизин Василий Тимофеевич: 1 год | Крестьяне из государственных - сын [3]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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