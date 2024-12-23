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Фотеев Яков Сергеевич

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Фотеев Яков Сергеевич
Пол
муж
Возраст (лет)
1
Год рождения вычисленный
1896
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
80
Номер в семье
3
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Бичинская
Место события
д. Бичинская, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.342, лист: 120
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 80
01 | Фотеев Сергей Семенович: 30 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Фотеева Наталья Емельяновна: 29 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Фотеев Яков Сергеевич: 1 год | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Фотеев Семен Алексеевич: 82 года | Крестьяне из государственных - отец [1]
05 | Фотеева Василиса Екимовна: 76 лет | Крестьяне из государственных - мать [1]
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Индексация данных проведена Юлия Ратт

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