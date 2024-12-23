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Фотеев Василий Дмитриевич

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Фотеев Василий Дмитриевич
Пол
муж
Возраст (лет)
18
Год рождения вычисленный
1879
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
79
Номер в семье
7
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Бичинская
Место события
д. Бичинская, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.342, лист: 116
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 79
01 | Фотеев Дмитрий Семенович: 54 года | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Фотеева Евгения Осиповна: 54 года | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Фотеев Ипатий Дмитриевич: 31 год | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Фотеев Михаил Дмитриевич: 28 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
05 | Фотеева Христина Михайловна: 20 лет | Крестьяне из государственных - жена [4]
06 | Фотеева Василиса Дмитриевна: 22 года | Крестьяне из государственных - дочь [1]
07 | Фотеев Василий Дмитриевич: 18 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
08 | Фотеева Анисья Дмитриевна: 15 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
09 | Фотеева Евдокия Дмитриевна: 13 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
10 | Фотеев Прохор Михайлович: 2 года | Крестьяне из государственных - сын [4]
11 | Фотеева Пелагея Михайловна: , 5 месяцев | Крестьяне из государственных - дочь [4]
12 | Фотеева Павла: 2 года | Крестьяне из государственных - дочь [6]
13 | Фотеев Прокопий: 1 год | Крестьяне из государственных - сын [6]
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Индексация данных проведена Юлия Ратт

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