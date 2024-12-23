Фотеева Христина Михайловна
Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
- ФИО
- Фотеева Христина Михайловна
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 20
- Год рождения вычисленный
- 1877
- Родственная связь
- жена [4]
- Номер семьи
- 79
- Номер в семье
- 5
- Сословие
- Крестьяне из государственных
- Дата переписи
- 1897
- Губерния
- Тобольская
- Уезд
- Тобольский
- Волость
- Загваздинская
- Место
- д. Бичинская
- Место события
- д. Бичинская, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
- Архивный код
- ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.342, лист: 116
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 79
01 | Фотеев Дмитрий Семенович: 54 года | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Фотеева Евгения Осиповна: 54 года | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Фотеев Ипатий Дмитриевич: 31 год | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Фотеев Михаил Дмитриевич: 28 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
05 | Фотеева Христина Михайловна: 20 лет | Крестьяне из государственных - жена [4]
06 | Фотеева Василиса Дмитриевна: 22 года | Крестьяне из государственных - дочь [1]
07 | Фотеев Василий Дмитриевич: 18 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
08 | Фотеева Анисья Дмитриевна: 15 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
09 | Фотеева Евдокия Дмитриевна: 13 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
10 | Фотеев Прохор Михайлович: 2 года | Крестьяне из государственных - сын [4]
11 | Фотеева Пелагея Михайловна: , 5 месяцев | Крестьяне из государственных - дочь [4]
12 | Фотеева Павла: 2 года | Крестьяне из государственных - дочь [6]
13 | Фотеев Прокопий: 1 год | Крестьяне из государственных - сын [6]
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- Индексация данных проведена Юлия Ратт
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