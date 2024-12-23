Бизин Дмитрий Андреевич
Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
- ФИО
- Бизин Дмитрий Андреевич
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 14
- Год рождения вычисленный
- 1883
- Родственная связь
- сын [1]
- Номер семьи
- 78
- Номер в семье
- 5
- Сословие
- Крестьяне из государственных
- Дата переписи
- 1897
- Губерния
- Тобольская
- Уезд
- Тобольский
- Волость
- Загваздинская
- Место
- д. Бичинская
- Место события
- д. Бичинская, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
- Архивный код
- ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.342, лист: 114
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 78
01 | Бизин Андрей Михайлович: 40 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Бизина Анна Степановна: 40 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Бизина Устинья Кирилловна: 68 лет | Крестьяне из государственных - мать [1]
04 | Бизин Гаврило Андреевич: 16 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
05 | Бизин Дмитрий Андреевич: 14 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
06 | Бизин Алексей Андреевич: 10 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
07 | Бизин Иван Андреевич: 6 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
08 | Бизина Пелагея Андреевна: 3 года | Крестьяне из государственных - дочь [1]
09 | Слепцова Христина Ивановна: 16 лет | Крестьяне из государственных - работница
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- Индексация данных проведена Юлия Ратт
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