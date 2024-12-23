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Бизина Устинья Кирилловна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Бизина Устинья Кирилловна
Пол
муж
Возраст (лет)
68
Год рождения вычисленный
1829
Родственная связь
мать [1]
Номер семьи
78
Номер в семье
3
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Бичинская
Место события
д. Бичинская, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.342, лист: 114
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 78
01 | Бизин Андрей Михайлович: 40 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Бизина Анна Степановна: 40 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Бизина Устинья Кирилловна: 68 лет | Крестьяне из государственных - мать [1]
04 | Бизин Гаврило Андреевич: 16 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
05 | Бизин Дмитрий Андреевич: 14 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
06 | Бизин Алексей Андреевич: 10 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
07 | Бизин Иван Андреевич: 6 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
08 | Бизина Пелагея Андреевна: 3 года | Крестьяне из государственных - дочь [1]
09 | Слепцова Христина Ивановна: 16 лет | Крестьяне из государственных - работница
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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