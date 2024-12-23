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Загваздина Анна Мироновна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Загваздина Анна Мироновна
Пол
муж
Возраст (лет)
7
Год рождения вычисленный
1890
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
77
Номер в семье
7
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Бичинская
Место события
д. Бичинская, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.342, лист: 112
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 77
01 | Загваздин Мирон Терентьевич: 49 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Загваздина Василиса Анисимовна: 40 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Петрова Федосья Ивановна: 64 года | Крестьяне из государственных - тетка [1]
04 | Загваздина Пелагея Мироновна: 12 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
05 | Загваздин Елиазар Миронович: 11 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
06 | Загваздин Василий Миронович: 9 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
07 | Загваздина Анна Мироновна: 7 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
08 | Загваздина Василиса Мироновна: 3 года | Крестьяне из государственных - дочь [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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