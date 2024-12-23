Петрова Федосья Ивановна
Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
- ФИО
- Петрова Федосья Ивановна
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 64
- Год рождения вычисленный
- 1833
- Родственная связь
- тетка [1]
- Номер семьи
- 77
- Номер в семье
- 3
- Сословие
- Крестьяне из государственных
- Дата переписи
- 1897
- Губерния
- Тобольская
- Уезд
- Тобольский
- Волость
- Загваздинская
- Место
- д. Бичинская
- Место события
- д. Бичинская, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
- Архивный код
- ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.342, лист: 112
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 77
01 | Загваздин Мирон Терентьевич: 49 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Загваздина Василиса Анисимовна: 40 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Петрова Федосья Ивановна: 64 года | Крестьяне из государственных - тетка [1]
04 | Загваздина Пелагея Мироновна: 12 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
05 | Загваздин Елиазар Миронович: 11 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
06 | Загваздин Василий Миронович: 9 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
07 | Загваздина Анна Мироновна: 7 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
08 | Загваздина Василиса Мироновна: 3 года | Крестьяне из государственных - дочь [1]
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- Индексация данных проведена Юлия Ратт
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