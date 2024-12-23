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Притужалов Емелиян Анисимович

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Притужалов Емелиян Анисимович
Пол
муж
Возраст (лет)
27
Год рождения вычисленный
1870
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
76
Номер в семье
3
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Бичинская
Место события
д. Бичинская, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.342, лист: 110
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 76
01 | Притужалов Анисим Степанович: 64 года | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Притужалова Федосья Афанасиевна: 70 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Притужалов Емелиян Анисимович: 27 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Притужалова Акулина Сергеевна: 28 лет | Крестьяне из государственных - жена [3]
05 | Вьюшков Иуда: 5 лет | Крестьяне из государственных - приемный сын [3]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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