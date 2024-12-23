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Слепцова Ульяна Понфиловна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Слепцова Ульяна Понфиловна
Пол
муж
Возраст (лет)
40
Год рождения вычисленный
1857
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
75
Номер в семье
2
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Бичинская
Место события
д. Бичинская, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.342, лист: 108
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 75
01 | Слепцов Никита Семенович: 40 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Слепцова Ульяна Понфиловна: 40 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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