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Филиппов Никифор Андреевич

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Филиппов Никифор Андреевич
Пол
муж
Возраст (лет)
35
Год рождения вычисленный
1862
Родственная связь
рабочий
Номер семьи
74
Номер в семье
8
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Бичинская
Место события
д. Бичинская, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.342, лист: 106
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 74
01 | Селянин Александр Степанович: 54 года | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Селянина Настасия Павловна: 59 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Селянин Иван Александрович: 26 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Селянина Аксинья Алексеевна: 36 лет | Крестьяне из государственных - жена [3]
05 | Михеева Анна Ивановна: 4 года | Крестьяне из государственных - дочь [3]
06 | Кувшинов Феодор Феодорович: 40 лет | Крестьяне из государственных - рабочий
07 | Куклова Секлетимья Петровна: 50 лет | Инородцы - сожительница [6]
08 | Филиппов Никифор Андреевич: 35 лет | Крестьяне из государственных - рабочий
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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