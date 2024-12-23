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Михеева Анна Ивановна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Михеева Анна Ивановна
Пол
муж
Возраст (лет)
4
Год рождения вычисленный
1893
Родственная связь
дочь [3]
Номер семьи
74
Номер в семье
5
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Бичинская
Место события
д. Бичинская, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.342, лист: 106
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 74
01 | Селянин Александр Степанович: 54 года | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Селянина Настасия Павловна: 59 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Селянин Иван Александрович: 26 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Селянина Аксинья Алексеевна: 36 лет | Крестьяне из государственных - жена [3]
05 | Михеева Анна Ивановна: 4 года | Крестьяне из государственных - дочь [3]
06 | Кувшинов Феодор Феодорович: 40 лет | Крестьяне из государственных - рабочий
07 | Куклова Секлетимья Петровна: 50 лет | Инородцы - сожительница [6]
08 | Филиппов Никифор Андреевич: 35 лет | Крестьяне из государственных - рабочий
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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