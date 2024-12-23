Селянина Аксинья Алексеевна
Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
- ФИО
- Селянина Аксинья Алексеевна
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 36
- Год рождения вычисленный
- 1861
- Родственная связь
- жена [3]
- Номер семьи
- 74
- Номер в семье
- 4
- Сословие
- Крестьяне из государственных
- Дата переписи
- 1897
- Губерния
- Тобольская
- Уезд
- Тобольский
- Волость
- Загваздинская
- Место
- д. Бичинская
- Место события
- д. Бичинская, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
- Архивный код
- ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.342, лист: 106
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 74
01 | Селянин Александр Степанович: 54 года | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Селянина Настасия Павловна: 59 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Селянин Иван Александрович: 26 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Селянина Аксинья Алексеевна: 36 лет | Крестьяне из государственных - жена [3]
05 | Михеева Анна Ивановна: 4 года | Крестьяне из государственных - дочь [3]
06 | Кувшинов Феодор Феодорович: 40 лет | Крестьяне из государственных - рабочий
07 | Куклова Секлетимья Петровна: 50 лет | Инородцы - сожительница [6]
08 | Филиппов Никифор Андреевич: 35 лет | Крестьяне из государственных - рабочий
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- Индексация данных проведена Юлия Ратт
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