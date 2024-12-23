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Новопашин Тихон Аврамович

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Новопашин Тихон Аврамович
Пол
муж
Возраст (лет)
52
Год рождения вычисленный
1845
Родственная связь
призреваемый
Номер семьи
73
Номер в семье
5
Сословие
Отставной солдат
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Бичинская
Место события
д. Бичинская, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.342, лист: 104
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 73
01 | Бизин Федор Григорьевич: 23 года | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Бизина Александра Мироновна: 29 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Бизина Фекла Козьминична: 60 лет | Крестьяне из государственных - мать [1]
04 | Бизин Дмитрий Федорович: 3 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
05 | Новопашин Тихон Аврамович: 52 года | Отставной солдат - призреваемый
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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