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Бизин Дмитрий Федорович

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Бизин Дмитрий Федорович
Пол
муж
Возраст (лет)
3
Год рождения вычисленный
1894
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
73
Номер в семье
4
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Бичинская
Место события
д. Бичинская, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.342, лист: 104
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 73
01 | Бизин Федор Григорьевич: 23 года | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Бизина Александра Мироновна: 29 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Бизина Фекла Козьминична: 60 лет | Крестьяне из государственных - мать [1]
04 | Бизин Дмитрий Федорович: 3 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
05 | Новопашин Тихон Аврамович: 52 года | Отставной солдат - призреваемый
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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