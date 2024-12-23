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Фотеева Ульяна Яковлевна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Фотеева Ульяна Яковлевна
Пол
муж
Возраст (лет)
4
Год рождения вычисленный
1893
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
72
Номер в семье
6
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Бичинская
Место события
д. Бичинская, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.342, лист: 102
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 72
01 | Фотеев Яков Христофорович: 27 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Фотеева Лукея Григорьевна: 29 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Фотеев Афанасий Христофорович: 23 года | Крестьяне из государственных - брат [1]
04 | Фотеева Матрена Христофоровна: 27 лет | Крестьяне из государственных - сестра [1]
05 | Фотеева Серафима Яковлевна: 6 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
06 | Фотеева Ульяна Яковлевна: 4 года | Крестьяне из государственных - дочь [1]
07 | Фотеева Дарья Яковлевна: 1 год | Крестьяне из государственных - дочь [1]
08 | Фотеева Василиса: , 5 месяцев | Крестьяне из государственных - дочь [4]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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