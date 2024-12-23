Фотеев Афанасий Христофорович
Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
- ФИО
- Фотеев Афанасий Христофорович
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 23
- Год рождения вычисленный
- 1874
- Родственная связь
- брат [1]
- Номер семьи
- 72
- Номер в семье
- 3
- Сословие
- Крестьяне из государственных
- Дата переписи
- 1897
- Губерния
- Тобольская
- Уезд
- Тобольский
- Волость
- Загваздинская
- Место
- д. Бичинская
- Место события
- д. Бичинская, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
- Архивный код
- ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.342, лист: 102
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 72
01 | Фотеев Яков Христофорович: 27 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Фотеева Лукея Григорьевна: 29 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Фотеев Афанасий Христофорович: 23 года | Крестьяне из государственных - брат [1]
04 | Фотеева Матрена Христофоровна: 27 лет | Крестьяне из государственных - сестра [1]
05 | Фотеева Серафима Яковлевна: 6 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
06 | Фотеева Ульяна Яковлевна: 4 года | Крестьяне из государственных - дочь [1]
07 | Фотеева Дарья Яковлевна: 1 год | Крестьяне из государственных - дочь [1]
08 | Фотеева Василиса: , 5 месяцев | Крестьяне из государственных - дочь [4]
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- Индексация данных проведена Юлия Ратт
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