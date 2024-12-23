Фотеев Яков Христофорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФотеев Яков Христофорович

Фотеев Яков Христофорович

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Фотеев Яков Христофорович
Пол
муж
Возраст (лет)
27
Год рождения вычисленный
1870
Родственная связь
хозяин
Номер семьи
72
Номер в семье
1
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Бичинская
Место события
д. Бичинская, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.342, лист: 102
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 72
01 | Фотеев Яков Христофорович: 27 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Фотеева Лукея Григорьевна: 29 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Фотеев Афанасий Христофорович: 23 года | Крестьяне из государственных - брат [1]
04 | Фотеева Матрена Христофоровна: 27 лет | Крестьяне из государственных - сестра [1]
05 | Фотеева Серафима Яковлевна: 6 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
06 | Фотеева Ульяна Яковлевна: 4 года | Крестьяне из государственных - дочь [1]
07 | Фотеева Дарья Яковлевна: 1 год | Крестьяне из государственных - дочь [1]
08 | Фотеева Василиса: , 5 месяцев | Крестьяне из государственных - дочь [4]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.