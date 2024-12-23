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Бизин Сергей Егорович

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Бизин Сергей Егорович
Пол
муж
Возраст (лет)
18
Год рождения вычисленный
1879
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
71
Номер в семье
4
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Бичинская
Место события
д. Бичинская, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.342, лист: 100
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 71
01 | Бизин Егор Дмитриевич: 45 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Бизина Матрена Филипповна: 45 лет | Крестьяне из государственных - жена
03 | Бизин Дмитрий Васильевич: 77 лет | Крестьяне из государственных - отец [1]
04 | Бизин Сергей Егорович: 18 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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