Бизина Матрена Филипповна
Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
- ФИО
- Бизина Матрена Филипповна
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 45
- Год рождения вычисленный
- 1852
- Родственная связь
- жена
- Номер семьи
- 71
- Номер в семье
- 2
- Сословие
- Крестьяне из государственных
- Дата переписи
- 1897
- Губерния
- Тобольская
- Уезд
- Тобольский
- Волость
- Загваздинская
- Место
- д. Бичинская
- Место события
- д. Бичинская, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
- Архивный код
- ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.342, лист: 100
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 71
01 | Бизин Егор Дмитриевич: 45 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Бизина Матрена Филипповна: 45 лет | Крестьяне из государственных - жена
03 | Бизин Дмитрий Васильевич: 77 лет | Крестьяне из государственных - отец [1]
04 | Бизин Сергей Егорович: 18 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Юлия Ратт
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.